Straßenfest Dimbach

Für viele Gäste ist es bereits Tradition nach Dimbach zu kommen um sich kulinarisch verwöhnen zu lassen.

Gemeinsam mit dem Sportverein SV Dimbach und der FFW Bretzfeld – Abteilung Dimbach hoffen wir auf ein gutes Festwetter und freuen uns auf unsere Gäste aus Nah und Fern. Traditionell sind wir am LandFrauen-Stand mit unseren leckeren Rosenküchle und Kaffeespezialitäten vertreten. Der Festbetrieb beginnt am Samstag, 2. August gegen 16 Uhr, offizielle Begrüßung und Festeröffnung findet um 18 Uhr mit Ansprache und einem Begrüßungsgläschen Dimbacher Wein statt. Am Sonntag, 3. August beginnen wir um 11 Uhr. Ausreichende Parkplätze sind direkt hinter dem Festgelände vorhanden und ausgeschildert. Alle Veranstaltungen finden in Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und Sozialwerk des LandFrauenverbandes Württemberg-Baden e.V. statt.