Mit über 40 in Großbottwar wirtschaftsaktiven Ausstellern findet am Samstag, 15.06.2024 und Sonntag, 16.06.2024 ab 11 Uhr die achte Leistungsschau des BDS Großbottwar auf dem Gelände der Bottwartaler Winzer statt.​

Mit einem umfangreichen Rahmenprogramm auf unserer moderierten Bühne und interessanten Fachvorträgen in ruhiger Atmosphäre begleiten wir die Aussteller mit kurzweiliger Unterhaltung für Groß und Klein.

Unsere Gastronomen sorgen für eine abwechslungsreiche regionale und internationale Bewirtung mit ausreichenden Sitzgelegenheiten.

Abgerundet wird unser Angebot durch die Live-Acts von My Generation am Samstag abend und Heike Wanner am Sonntag abend sowie durch unser Weißwurst-Frühstück am Sonntag morgen mit der Stadtkapelle Musikverein Großbottwar.