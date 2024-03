Wenn Artisten mit ihren Akrobatikeinlagen oder Jonglagekünsten begeistern, Clowns tollpatschig und sympathisch mit Passanten interagieren und Musiker die Shopping-Meile zur Bühne erklären, dann ist das für Menschen jeden Alters ein Highlight.

Mit dem Straßenkunst-Festival KulturSamstag kommt auch im Jahr 2024 wieder gleich zweimal ein buntes Programm mit den Künstlern des STRAKU© in die Fußgängerzonen der Innenstadt.

Am Samstag, 20. April und am auch am Samstag, 27. Juli bietet Heilbronn zwischen 12:30 und 19:30 Uhr Kunst und Kultur hautnah.

Das detaillierte Programm gibt es jeweils zeitnah an dieser Stelle.