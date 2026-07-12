"Straßenmusik-live" in Tauberbischofsheim mit Krämermarkt und Late-Night Shopping

bis

Tauberbischofsheim 97941 Tauberbischofsheim

Verschiedene Musikerinnen und Musiker spielen ab 12 bis 22 Uhr im Wechsel an verschiedenen Spielorten: 

Stadtstrand an den Tauber-Terrassen, Badgarten, Fußgängerzone, Marktplatz, Schlossplatz, Sonnenplatz, bei "Die KaffeeBohne".

Am Marktplatz gibt es einen Krämermarkt.

Zudem lädt der Handel mit verlängerten Öffnungszeiten bis 20 Uhr zum Bummeln und Shoppen ein.

11 Uhr: Stadtführung durch die historische Altstadt, Treffpunkt: Rathaus, 

14 - 17 Uhr: Die "Schlossgeister" öffnen ihr Museumscafé "Anno Dazumal". 

Den aktuellen Flyer mit allen Künstlern gibt es ab Ende Juli 2026 überall - auch in der Tourist-Information im Rathaus!

Info

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Konzerte & Live-Musik
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