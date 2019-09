Im November vergangenen Jahres konnten „Die 3 Jungen Tenöre“ und Startrompeter Kevin Pabst mit ihrem Programm „Strahlende Klänge“ im Sparkassen Carré Tübingen das Publikum begeistern. Damals hatten sie zugesagt, auch dieses Jahr wieder nach Tübingen zu kommen. Vier Männer, ein Wort! Aber nicht nur das. Als Stargast beim zweiten Auftritt in Tübingen konnte kein geringerer als Paul Potts gewonnen werden.

In der ersten Episode von „Britain’s Got Talent“ konnte er seine Interpretation von Nessun Dorma präsentieren. Für den in Bristol geborenen Paul war die Musik eine Quelle des Trostes aus jahrelangem Mobbing, finanzieller Not, medizinischen Rückschlägen und fehlendem Selbstvertrauen. Dies war Pauls' einzige Chance, sich endlich von seiner Vergangenheit zu befreien. Und als seine Stimme aufstieg, verliebte sich Großbritannien - und die ganze Welt - in seine Geschichte und sein unglaubliches Talent. Wenige Wochen später erlebten 12 Millionen Zuschauer, wie Paul zum Gewinner von Britain's Got Talent gekürt wurde. Sein Vorsprechen von 'Nessun Dorma' bleibt eines der meistgesehenen Videos in der YouTube-Geschichte, sein Debüt- und Multi-Platin-Album One Chance erreichte in 15 Ländern die Nummer eins und er wurde zweimal zu einem Auftritt für Queen Elizabeth II. bei der Royal Variety Performance eingeladen. Paul berührt immer noch das Leben der Menschen auf der ganzen Welt. Pauls anhaltende Leidenschaft für die Musik zeigt, dass er sein unglaubliches Geschenk immer noch mit Fans auf allen Kontinenten teilt.

"Es ist ziemlich überwältigend, zurückzublicken und sich an die Orte zu erinnern, an denen ich gewesen bin, und an die Orte, an denen ich aufgetreten bin“, sagt er. Und ab dem 29. Oktober gehört auch Tübingen dazu!