Strahlende Klangkunst

Während Maurice Ravels „Le tombeau de Couperin“ barocke Tanzformen mit impressionistischer Leichtigkeit und feinsinniger Harmonik verbindet, entführt Sie Max Bruchs Violinkonzert in die Welt der Romantik.

Als eines der romantischen Meisterwerke par excellence zeichnet sich das Werk vor allem durch seine Fülle an Emotionen sowie seine besondere lyrische Weite aus. Mit Mozarts „Haffner-Sinfonie“ entfaltet sich schließlich pure Lebensfreude: strahlend, energiegeladen und voller musikalischer Raffinesse.Das international gefeierte Ensemble Resonanz stellt zum wiederholten Male seine kammermusikalische Präzision und Spielfreude im Reinhold Würth Saal unter Beweis. Durch das Konzert mit seinem facettenreichen Programm führt Riccardo Minasi mit stilistischer Eleganz am Dirigentenpult,während die herausragende Geigerin Alena Baeva Bruchs Violinkonzert mit leidenschaftlicher Intensität zum Leuchten bringt.

Maurice Ravel Le tombeau de Couperin. Suite für Orchester

Max Bruch Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 in g-Moll, op. 26

Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonie Nr. 35 in D-Dur, KV 385 „Haffner-Sinfonie“

Alena Baeva | Violine

Riccardo Minasi | Dirigent

Ensemble Resonanz