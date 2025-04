3. inklusives STRAKU Leonberg

Aufgrund des großen Erfolgs in den beiden vergangenen Jahren gibt es auch 2025 wieder ein inklusives Straßenkunstfestival.

Mit Kunst und Kultur zaubern wir ein Festival des Miteinanders - mitten in Leonbergs bezaubernder Altstadt.

Auf drei Bühnen in der Leonberger Altstadt gibt es am 18.05.2025 ab 12.30 Uhr Straßenkunst vom Feinsten. Künstler*innen aus nah und fern zeigen Clownerie, Pantomime, Straßentheater und Jonglage. Und es gibt viel Musik. Auch Leonberger Gruppen treten auf: Der Chor der Lebenshilfe und die Siesta Dancers. Das KreativWerk Höfingen von Atrio Leonberg bietet eine Mitmachaktion an. Das Besondere an diesem Straßenkunstfestival: Es ist inklusiv. Es wirken Künstler*innen mit und ohne Behinderung mit, im Organisations- und im Helferteam engagieren sich Menschen mit und ohne Behinderung. Das kostenlose Angebot und die barrierearme Gestaltung von Festivalgelände und Programm ermöglichen, dass alle teilnehmen können. Die Altstadt wird zum Raum für Kulturgenuss, Vielfalt und Begegnung.

Das komplette Programm finden Sie hier.

Mit dem STRAKU 2025 knüpfen die Kooperationspartner Atrio Leonberg, Phillip Falser und die Stadt Leonberg an die guten Erfahrungen der beiden letzten Jahre an. Ermöglicht wird das Festival durch zahlreiche Sponsoren und Spender.

Nähere Informationen unter:

www.atrio-leonberg.de/straku/

www.straku-festival.com/leonberg/