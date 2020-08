STRAKU Festival Esslingen 2020

Die STRAKU Zeiten:

Donnerstag, 24.09., 14.00 h – 19.00 h

Freitag, 25.09., 14.00 h – 19.00 h

Samstag, 26.09., 11.00 h – 19.30 h

Unsere Künstler 2020:

Artistik und Akrobatik:

Chris Blessing | Stuttgart

The Magic of Juggling

In seiner brandneuen Show 'The Magic of Juggling' verzaubert Chris Blessing Jung bis Alt mit einerKombination aus Jonglage, Magie und Comedy. Er lässt Bälle verschwinden, spielt Mentalkraft gegenSchwerkraft aus, wird zum menschlichen Magneten, wagt Stunts mit Feuer und Messern und überträgt gardurch Hypnose Jonglierkräfte auf sein Publikum. Ein zauberhaftes Vergnügen! www.chris-blessing.de

Ella Just | Stuttgart

Bodenakrobatik

Ganz spontan als Bodenakrobatik-Duo-Nummer! www.instagram.com/just_ellalotte/

Janna Wohlfahrt | Köln

Einrad & Hutjonglage

Janna ist eine Zirkuskünstlerin, die es liebt, die ganze Welt zu bereisen und diese zu ihrer Bühne zu machen.Sie ist spezialisiert auf das Einradfahren und die Hutjonglage. Janna begann mit 7 Jahren das Einradfahrenund gewann seitdem viele deutsche Einrad-Championchips. Ihr größter Erfolg war der 1. Platz bei derWeltmeisterschaft 2012 in Italien. Nach ihrem Abschluss mit dem Bachelor of Arts beschloss sie, dieZirkusschule Carampa in Spanien zu besuchen, um ihre künstlerischen Fähigkeiten zu verbessern. Jetzt trittsie als Zirkuskünstlerin auf, unterrichtet auf der ganzen Welt und verbreitet ihre Zirkusliebe.www.jannawohlfarth.com

Jonas Kerner | Stuttgart

Diaboloshow

Der Diaboloartist Jonas Kerner vollführt bei seiner Diaboloshow faszinierende, atemraubende Tricks und ziehtdamit seine Zuschauer in den Bann. Bis zu 3 Diabolos gleichzeitig jongliert der Profi Artist auf nur einerSchnur: Lassen Sie sich von den vermeintlich grenzenlosen Möglichkeiten der Diabolokunst begeistern!

Floor LegendZ | Frankreich, Spanien, Freiburg, Stuttgart, Blumberg

Achtung! Straßentheater! - Breakdance & Akrobatik

Mit Leidenschaft, Leichtigkeit und viel persönlichem Charakter präsentiert die internationale Gruppe FloorLegendZ ihre Künste in Theatern und im öffentlichen Raum.Neben einer sehr gelungenen Verschmelzung von Breakdance, Salsa, Akrobatik und Freestyle-Fußball, bietennoch die interaktiven Sequenzen mit Comedy ein besonderes Erlebnis.www.FloorLegendZ.de

Jonas Pan | Konstanz

Zauberei

Jonas Pan steht seit seiner Kindheit als Zauberer auf der Bühne. So wurde mit 16 Jahren bereits Mitgliedbeim 'Magischen Zirkel von Deutschland', gewann etliche Preise, wie deutscher Vize-Jugendmeister derZauberkunst und ist amtierender Vize Landesmeister im Poetry Slam. Mit Worten und Taten wird er nicht nurSie verzaubern, sondern auch mit Ihnen zaubern! www.jonas-pan.de

Jonas Wacker | StuttgartBodenakrobatikGanz spontan als Bodenakrobatik-Duo-Nummer! www. jonaswacker.jimdofree.com

Muy Moi | Spanien

Fakir-Feuershow

Die Muy-Moi-Show ist eine hybride Straßeninszenierung, welche die unterschiedlichen Konzepte von Fakirund Feuershow mit Flexible Dance zu einer grandiosen Familienshow voller Spaß, Action und Humor vereint.Moisés Ugidos Cedeño überträgt seine geballte Ladung an Energie und Witz auf die Zuschauer undbegeistert sie mit teils knochenbrecherischem Tanz und aufregenden Feuertricks. Der verrückte Höhepunktdieser Performance macht Unvorstellbares möglich und lässt den Atem des Publikums stocken. Was derfröhliche und furchtlose Akrobat auch anstellt, er scheint unverletzbar zu sein. Im letzten Jahr erhielt er dengoldenen Buzzer bei der Fernsehshow Got Talent España. www.muymoishow.com

Joanna Greiner, Lea Mauz, Lukas Wögler | Konstanz, Mainz und Stuttgart

Music Drawings – laute Linien

Das STRAKU Festival ist bunt. Dieses Jahr wird es noch bunter: mit Laute Linien. Lukas Wögler, Jazz Studentan der HDMK in Stuttgart, spielt auf dem Tenorsaxophon. Die Kommunikationsdesignstudentinnen Joannaund Lea reagieren auf die Musik und bemalen gleichzeitig die Straßen Esslingens mit flüssiger Kreide. DieLinien verbinden die Bühnen miteinander. Dabei bewegt sich die Performance durch die Stadt. Eine laufendeSymbiose aus Kunst und Musik, live beim STRAKU.

Musik:Joris Rose | Herrenberg

Genre: Acoustic-Pop und Indie-Folk

Ein Tritt, Ein Schlag, eine Schleife die, als ob sie der Unendlichkeit entrinnt, ihren Anfang wie-der findet undsich dem Allgemeinen fügt. Euphorisch, aber dennoch einfühlsam zupft, hämmert, streicht Joris Rose dieGitarre, erschafft sich Welten die er in den Kreislauf seiner Loopstation schickt und dem Spiel von Gitarreund Schlagzeug tiefe verleiht. Der Herrenberger Singer-Songwriter Joris unterhält mit seiner Gitarre undwarmen Worten alleine oder zu zweit – dann gemeinsam mit einem Schlagzeuger oder Perkussionisten.Seine Songs voller einfühlsamer Melodien und durchdachten Texten pendeln sich irgendwo zwischen Folkund Akustik-Pop ein und fürchten sich nicht vor Experimenten mit der Loop Station oder einer Ukulele. ImFrühjahr 2015 veröffentlichte der damals 17-Jährige seine erste EP `Ginger & Silence ́ ein kreativer Mix ausden klassischen Singer/Songwriter Elementen verbunden mit modernem Acoustic-Pop und Indie-Folk.www.facebook.com/JORISROSE/

PHI | Esslingen

Genre: Acoustic Indie Rock

Bei PHI ist der Name Programm. Im Sinne des goldenen Schnitts vereint die Band Soul, Funk und Rock zueiner Fusion, die ihre Wurzeln im Indierock findet. Das klingt vertraut und doch irgendwie ganz anders.Handgemachte, selbstgeschriebene Songs mit englischen Texten über lebensnahe gesellschaftskritische Momentaufnahmen treffen auf Emotionen und pure Spielfreude. Mal laut, mal leise.www.facebook.de/phiandmusic www.instagram.com/phi_music/

RAHÎ | Heilbronn/ Stuttgart

Genre: Rap & Soul

RAHÎ sind zwei Geschwister aus Stuttgart, die durch die Verbindung von Rap & Soul ihren Sound definierthaben. Zusammen mit Instrumentalist und Producer Şahin Kablan (aka. Jahin - der bereits mit Größen wieden Jugglerz, Miwata, KAAS uvm. gearbeitet hat) bringen sie deutschen Soul-Pop & Rap nach vorne. Siebekamen ab 2016 durch ihren ersten offiziellen YouTube-Release "Immer Wieder" viel Aufmerksamkeit undbauten sich seitdem eine treue Followerschaft auf. Da ihnen durch ihren eigenen Bezug zur Flucht vielAuthentizität zugesprochen wurde, gewannen sie zahlreiche Preise und Auszeichnungen im BereichIntegration. Der nicht einfach einzuordnende Sound hat beim genauen hinhören Einflüsse aus vielen Bereichen. Betont durch v.a. hip-hop-lastige Beats und harmonischer Mehrstimmigkeit kommt die Musik sowohl rhythmisch als auch gefühlvoll um die Ecke. Neben echter Musik legen die 3 Köpfe viel Wert auf ihre Songtexte und die Greifbarkeit der Themen.www.rahimusik.de

SCCS | Tübingen

Genre: Acoustic Duo

SCCS - Das sind Seán Carew an der Gitarre/Harmoniestimme und Corinna Schäfer am Gesang. Zusammenarbeiten Sie an Stücken, die alle emotionalen Themen des Lebens wiederspiegeln. Egal ob dabeimelancholische Harmonien oder swingender Sound den Grundcharakter eines Liedes bestimmen, egal obselbst komponierte Stücke oder Neuinterpretationen der gegenwärtigen Musikgeschichte - SCCS verleihenjedem Stück einen Sound der unvergleichlich ist und welchem man sich gerne hingeben möchte, um Raumzum Träumen zu gewinnen!

The Headwaters | Esslingen / Tübingen

Genre: Neo-Folk

Die Neo-Folk Band The Headwaters aus Tübingen definiert ihren eigenen Stil. Aleksi Rajala (Gitarre undVocals) überzeugt mit seinem virtuosen, hingebungsvollen Gitarrenspiel und einzigartigen Kompositionen.Sofia Stadler (Gesang und Bass) fasziniert mit intensiver, lebendiger, gefühlvoller Stimme, die teils dunkelund mystisch anmutet und deren Pathos außergewöhnlich ansteckend wirkt. Robert Schmidt bildet mitseinem Schlagzeug das Fundament der Band. Zuletzt liefert Rochus Ensle anspruchsvolle Texte mit Eigensinnund Klarsicht und untermalt das Ganze mit der elektrischen Gitarre. www.facebook.com/theheadwaters/

VERO | Freiburg

Genre: Singer-/ Songwriter

VERO bewegt sich zwischen eingängigen Melodien, akustischen Gitarrenklängen und Einflüssen des Folk undJazz. In ihren oft melancholisch sowie leicht ironisch angehauchten Liedern erzählt sie von Gedankengängen,Geschichten, und traut sich auszusprechen, was Sie so manchen schon lange sagen wollte. „Musik zumachen ist wunderbar, entspannend, herausfordernd, und führt mich immer wieder zurück zu mir selbst,wenn Ich mich mal verirrt habe. Es ist schön, etwas mit anderen teilen zu können, das mir so viel bedeutet“www.facebook.com/veronikamannhardtmusic