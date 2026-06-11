Strange Rituals Festival

Die Debüt-Ausgabe des Strange Rituals Festivalstrommelt im November an zwei Tagen handverlesene Bands und Künstler*innen aus der hiesigen und internationalen Indie- & DIY-Szene in die Dieselstrasse.

Den Eröffnungstag bestreitet die Berliner Band Meagre Martin mit ihrer betörenden Mixtur aus Indie-Pop und Neo Americana. Davor stehen die lokalen Everyone’s-Indie-Darlings von Flora sowie der US-Songwriter Sean Pratt zusammen mit seiner Partnerin Megan Siebe an der Violine auf der Bühne. Ein intimes Piano-Set der Kanadischen Sophisti-Pop-Legende Nicholas Krgovich wird den Abend abrunden.

Am Samstag bespielen neben der Kölner Indie-Institution Locas in Love die französische Jangle-Pop-Big-Band EggSdas Festival. Zudem bringt Martha Rose ihren ätherischen Noir-Disco-Sound in die Dieselstrasse. Die lokale Szene wird vom jangly Bedroom-Pop-Duo Diplomatic Fun vertreten. Zudem reisen die Pariser Indie-Folk-Newcomer Attention Please aus Paris an, nachdem sie bereits am 5. November ein Festival-Warm-Up bei Second Hand Records in Stuttgart gespielt haben werden.

Aus deren Team wird auch DJ Pauki den Freitag-Abend an den Plattentellern ausklingen lassen - unterstützt von Flora und den Geschmacksgaranten von Treibender Teppich Records. Kurzum: Es wird ein Fest!

Freitag:

19.30 - Sean Pratt

20.15 - Flora

21.15 - Nicholas Krgovich

22.00 - Meagre Martin

23.15 - DJ-Set mit Treibender Teppich, Pauki & Flora

Samstag:

19.30 - Diplomatic Fun

20.15 - EggS

21.00 - Attention Please

22.00 - Locas In Love

23.00 - Martha Rose