STRANGELOVE – THE DEPECHE MODE EXPERIENCE liefert ein visuelles und akustisches Erlebnis, das die Besucher in die Zeit der 1980er Jahre versetzt. Produziert mit aufwendiger Bühnenproduktion, originalgetreuen Kostümen und hochwertiger Soundtechnik. STRANGELOVE bekannt für ihre authentische Reproduktion der ikonischen Musik, visuellen Ästhetik und energiegeladenen Intensität von Depeche Mode macht auch in Deutschland halt und ist im November 2026 in Hamburg, Hannover, Köln, Berlin, Leipzig, Nürnberg und Stuttgart (29. November) live zu erleben.