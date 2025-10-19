Straßen-Theater-Fest

Straßentheaterfest mit verkaufsoffenem Sonntag am 19. Oktober – Jongleure, Akrobaten, Zauberer, Zirkus, Riesenseifenblasen, Comedy und vieles mehr.

Spektakuläre, lustige und spaßige Darbietungen verzaubern das Publikum, besonders für Kinder gibt es wieder viele Möglichkeiten mitzumachen und in die Straßen-Theaterwelt einzutauchen. Bunt und fröhlich soll es zugehen, wenn die Künstler entlang der Friedrichshaller Straße mit einer vielfältigen Mischung aus Humor, Musik, Akrobatik und Improvisation ihr Publikum unterhalten. Auf verschiedenen Bühnen, Aktionsflächen und in den Zirkuszelten zeigen sie von 13 bis 18 Uhr lustige, spektakuläre und mitreißende Inszenierungen.