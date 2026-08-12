Die Klimakrise ist gesamtgesellschaftlich kaum mehr ein Thema.

Neben der Gefahr des Faschismus, sozialen Kürzungen, Kriegen und Genoziden wirkt die Klimakrise wie ein weit entferntes, nicht besonders akutes Problem. Dieser Schein trügt. Die Klimakatastrophe zeigt schon jetzt ihre harten Konsequenzen mit denen die deutsche Infrastruktur nicht klar kommt. Klimakrise ist jetzt. Deswegen veranstalten wir am 12.09 von 14-17 Uhr ein StraßenFFFest mit dem wir sowohl in der Gesamtgesellschaft mehr Sichtbarkeit für die Klimakriese erreichen, als auch die Bundesregierung nach der Sommerpause wieder an ihre Pflichten errinern wollen. Auf dem Arsenalplatz könnt ihr politische Redebeiträge, live Musik von Ingrids Enkel und Sofiko, Küche für Alle mit geretteten Lebensmitteln und selbstgemachten Salaten, Mitmachaktionen und Infoständen von befreundeten Gruppierungen erwarten.

Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid und Freund*innen mitbringt!