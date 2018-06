× Erweitern Straßengalerie Straßengalerie

Am 7. Juli findet in den Straßen der Herrenberger Altstadt die traditionelle Straßengalerie statt. Bereits zum 37. Mal wird das Bild der Innenstadt komplett in Kunst gehüllt: Rund 100 Ausstellende zeigen eine breite Vielfalt zeitgenössischer Malerei, Bildhauerei, Objektkunst, Keramik und Schmuck. Jedes Jahr präsentieren die Künstler zwischen 10.00 und 18.00 Uhr viele Möglichkeiten künstlerischer Ausdrucksformen. Die verwendeten Materialen sind dabei so vielfältig wie die Interpretation. Die örtliche Gastronomie sorgt für anregende Ruhepausen beim Rundgang. Der Kunsthandwerkermarkt und die Straßengalerie finden am Samstag, 7. Juli, bei kostenfreiem Eintritt und unabhängig von der Wetterlage in der Herrenberger Innenstatt statt.