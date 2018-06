"Straßenkampf und Kinderladen"- Die 68er in Tübingen

Die Stadthistorikerin und Autorin Gabriele Huber liest aus ihrem letzten Buch "Straßenkampf und Kinderladen". In ihren Interviews schildern Zeitzeugen, wie sie den Einbruch der 68er in Tübingen erlebten. Die unterschiedlichen Blickwinkel der Interviewten auf die gleiche Zeit sind interessant, ihre Erinnerungen informativ, ernsthaft, humorvoll und farbig. Die Aufbruchstimmung von 1968 in Tübingen wird in Politik, Lebensgefühl, Musik, Kleidung und auf vielen anderen Ebenen lebendig vermittelt. In der Lesung wird Gabriele Huber ausgewählte Interviewteile vorstellen. Das Café Vivienne bewirtet Sie während der Lesung gerne. Eintritt frei. Um Anmeldung bei der vhs Tübingen wird gebeten.