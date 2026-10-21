Strawberry Fields – Pop- und Country Klassiker

Strawberry Fields spielt und singt Pop- und Country-Klassiker aus mehreren Jahrzehnten. eingängiger Sound bewegt sich zwischen Acoustic, Folk und Singer-Songwriter.

Die zumeist im Satzgesang vorgetragenen Lieder werden von zwei akustischen, unterschiedlich gestimmten Gitarren und Perkussion begleitet. Das Ergebnis: ein angenehmes und unaufdringliches Klangereignis! Strawberry Fields – das sind vier leidenschaftliche Musiker aus dem Ludwigsburger und Stuttgarter Raum. Sie alle musizieren schon seit vielen Jahren in unterschiedlichen Bandformationen und Chören.