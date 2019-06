1979 hat sich ein klein wenig die gute alte Rock'n'Roll – Welt verändert! Punk neigte sich langsam dem Ende, New Wave war gerade schick und Rockabilly war oldschool. Drei junge Herren machten sich auf, die Rock-Welt zu erobern: Brian Setzer, Lee Rocker und Slim Jim Phantom waren jung, hungrig, verrückt und verdammt gut! Von Massapeaqua/NewYork ging es wenig später ab noch London, wo Anfang der 80er der Rockabilly ein Revival feierte.

Die STRAY CATS wurden relativ schnell zum absoluten Geheimtipp, ihre Konzerte waren wild und laut. Hier vereinten sie sich, die Punks, die Waver und die Rock'n'Roll er. Setzer & Co. verstanden es einfach, das Publikum in Ekstase zu versetzen: “Runaway Boys," "Rock This Town," "Stray Cat Strut” "(She's) Sexy + 17," and "I Won't Stand in Your Way" waren echte Ohrwürmer nicht nur für Rockabilly-Fans. Legendär auch der Wahnsinns-Auftritt auf der Loreley 1983, der den STRAY CATS in Deutschland zum absoluten Durchbruch verhalf.

Man trennte sich mehrmals und vereinigte sich wieder. Solo-Projekte, diverse Platten/DVD-Veröffentlichungen und hin und wieder Live-Shows. Nun ist es wieder soweit: 2019 stehen vier Deutschland-Konzerte und ein neues Studioalbum an!