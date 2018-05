Streber, Motor, Kassenwart?

In einer europäischen Runde wollen wir uns einen Spiegel vorhalten lassen. Dafür haben wir Gäste aus Griechenland, Ungarn, der Tschechischen Republik und Großbritannien eingeladen, um in einem Perspektivwechsel Chancen für wieder wachsende Gemeinsamkeiten auszuloten.

Mit: Márton Gergely (Ungarischer Journalist, leitender Redakteur der Wochenzeitschrift HVG), Neela Winkelmann-Heyrovská (Tschechische Wissenschaftlerin und Aktivistin, Geschäftsführende Direktorin der Platform of European Memory and Conscience), Kaki Bali (Chefredakteurin der griechischen Tageszeitung AVGI, ehemalige Beraterin von Alexis Tsipras in Deutschlandfragen), Prof. em. Christopher Harvie (schottischer Historiker und Politiker, 2007–2011 Mitglied des Parlaments von Schottland), Moderation: Ottilie Bälz (Robert Bosch Stiftung)