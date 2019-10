Die Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft veranstaltet ihren diesjährigen Street – Dance – Contest

1. Startgruppe U 12 (falls es genügend Anmeldungen gibt)

2. Startgruppe U16

3. Startgruppe U28

Bei dieser Veranstaltung können sich die Tanzgruppen je nach Platzierung für den Best of Streetdance-Contest 2020 qualifizieren, bei dem die Baden-Württemberg-Meister 2020 in allen Altersgruppen ermittelt werden.

Die Jury setzt sich aus erfahrenen Tanztrainer*innen zusammen.

Eintritt und Startgebühr: 3 €

Diese Veranstaltung richtet sich an alle Streetdance-Tanzgruppen: Mädchen*, Jungen*, gemischt.

Rahmenprogramm:

Freestyle

Fotoshooting

Videoclips