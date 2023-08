Street Food Fesitval

Im September ist es soweit und das Schummeltag Street Food Festival kommt das erste Mal nach Künzelsau.

In der Innenstadt kann an diesem Wochenende so richtig geschlemmt werden. Die verschiedenen Foodtrucks bieten von Süßspeisen wie Waffeln hin zu herzhaften Speisen wie verschiedenen Burgern aller Art, kanadische Poutine, griechischer Gyros-Teller oder italienischen Spezialitäten alles an, was das kulinarische Herz begehrt. Bei entspannter Atmosphäre und Livemusik können Street Food Spezialitäten aus aller Welt probiert und verköstigt werden. Um den Durst zu löschen, gibt es Softgetränke, Biere und frisch zubereitete Cocktails. Für die kleinen Besucher ist natürlich auch gesorgt – mit einer Hüpfburg, einer Malecke und Kinderschminken wird es nicht langweilig.

Zusätzlich öffnen die Händler am Sonntag ihre Türen.