Street Food Festival Leonberg 2019

2019 kommen wir mit unserer Schummeltag Street Food Festival Tour zum ersten Mal zu euch nach Leonberg.

Euch erwarten über 20 Foodtrucks und ein buntes Rahmenprogramm an 2 Tagen.

Samstag, den 05.10.2019 ab 12:00 Uhr

Sonntag, den 06.10.2019 ab 11:00 Uhr

PROBIERPORTIONEN

Jeder Truck und Stand hat für Euch Probierportionen zu einem Probierpreis an Bord!

Ihr könnt euch also an vielen Trucks durchprobieren!

KINDER & MUSIK

Natürlich darf auch ein kleines Rahmenprogramm nicht fehlen:

Ganz gleich ob musikalisch oder familienfreundlich – We got you covered!

Gemütliche Sitzbereiche, Musiker, Hüpfburg und vieles mehr wartet auf Euch!

SCHUMMELTAG STREET FOOD FESTIVALS:

Schon seit 2017 erfreuen die Schummeltag Street Food Festivals die Gaumen von über 100.000 Besuchern.

Egal ob in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen oder Rheinland-Pfalz:

Bei unseren Festivals bieten wir ausgezeichnetes Street Food gepaart mit einem tollen Rahmenprogramm.

Streicht Euch diese beiden Tage dick im Kalender an, denn dann könnt ihr richtig schlemmen!

Hinweise:

Hunde sind erlaubt, wenn sie an einer Leine geführt werden.

Bitte bringt keine eigenen Speisen und Getränke mit zum Festival.