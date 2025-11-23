Bad Mergentheim darf sich auf ein neues Genuss-Highlight freuen: Die Street Food Fiesta Winteredition kommt in neuer Formation in die Stadt – und verwandelt den Marktplatz in einen kulinarischen Treffpunkt mit winterlichem Wohlfühlflair.

Passend zu den besonderen Lichterwelten bietet die Street Food Fiesta ein stimmungsvolles Erlebnis aus internationaler Küche, gemütlicher Atmosphäre, warmen Getränken und liebevoll gestalteten Genussmomenten unter freiem Himmel.

Eine kulinarische Weltreise

Die Besucher erwartet eine abwechslungsreiche Auswahl an internationalen Spezialitäten – frisch vor Ort zubereitet, handgemacht und voller authentischer Aromen. Mit dabei sind Köstlichkeiten aus u. a.:

• Venezuela – Arepas

• Kolumbien – Empanadas

• Mexiko – Tacos

• Korea – Street-Food-Snacks & Specials

• Amerika – Burger & „Loaded Fries“

• Griechenland – Gyros & mediterrane Klassiker

…und viele weitere internationale Geschmacksrichtungen.

Für wärmende Genussmomente sorgt die wunderBAR:

Ob Glühwein (rot & weiß), Hot Aperol, Glühgin, Kinderpunsch, Bier, Limonaden oder Softgetränke – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Street Food Fiesta Winteredition lädt zum Flanieren, Verweilen, Probieren und Genießen ein – ideal für Familien, Freundeskreise, Paare sowie alle Feinschmecker und Genießer.

Bad Mergentheim, macht euch bereit für eine genussvolle und stimmungsvolle Winter-Premiere!