Street Food Fiesta Ludwigsburg

bis

Arsenalplatz, Arsenalplatz 3, 71638 Ludwigsburg

Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2024 kehrt die Street Food Fiesta auch 2025 zurück auf den Arsenalplatz in Ludwigsburg! Zahlreiche Foodtrucks und Stände präsentieren an drei Tagen internationale Street-Food-Spezialitäten – frisch zubereitet, kreativ serviert und in entspannter Atmosphäre. Neben kulinarischen Highlights dürfen sich die Besucher auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Straßenmusik und einem Kinderkarussell für die kleinen Gäste freuen.  

