Street Food Meile Heilbronn

Die Street Food Meile kommt nach Heilbronn! Vom 2. bis 4. Oktober verwandelt sich der SELGROS Parkplatz in der Austraße 95 in ein großes Streetfood-Festival für die ganze Familie.

Drei Tage lang erwarten die Besucher kulinarische Vielfalt, Musik, Unterhaltung und echtes Festivalflair – und das bei freiem Eintritt.

Rund 15 ausgewählte Streetfood-Konzepte präsentieren Spezialitäten aus aller Welt. Von herzhaften Klassikern über internationale Gerichte bis zu süßen Leckereien sowie vegetarischen und veganen Angeboten ist für nahezu jeden Geschmack etwas dabei. Das vollständige Line-up der teilnehmenden Foodtrucks und Stände wird vor der Veranstaltung veröffentlicht.

Neben dem kulinarischen Angebot sorgt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Festivalstimmung. Geplant sind Livemusik und ein DJ-Set sowie ein großes Kinderprogramm, sodass auch Familien mit Kindern einen entspannten Tag auf der Street Food Meile verbringen können.

Die Veranstaltung findet auf dem SELGROS Parkplatz, Austraße 95 in Heilbronn statt und ist mit dem Auto gut erreichbar.

Vorbeikommen, durchprobieren und drei Tage Streetfood-Atmosphäre in Heilbronn genießen!

Weitere Infos auf street-food-meile.com/streetfood-festivals/streetfood-meile-heilbronn