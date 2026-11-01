Street Canvas - Alle drei Monate ein neues Projekt

Street Canvas ist ein Kunstprojekt, das Kunst dorthin bringt, wo Menschen sich begegnen – in den öffentlichen Raum. Mit unserem ersten Projekt „Street Gallery So Gut!“ starten wir diese gemeinsame Reise.

Für dieses Projekt gestalten wir gemeinsam eine große Art Gallery. Darauf werden viele Bilderrahmen gezeichnet, und jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer gestaltet einen eigenen Rahmen mit einem persönlichen Kunstwerk. Aus vielen einzelnen Bildern entsteht eine große Street Gallery.

Bilder, die bisher nur im eigenen Zimmer oder über dem Schreibtisch hingen, werden Teil einer Ausstellung, die alle Menschen auf der Straße sehen können. Unterschiedliche Geschichten, Ideen und Persönlichkeiten verbinden sich zu einem gemeinsamen Kunstwerk.

Künstlerische Leitung: Juyeon Choi

Die Künstlerin und Kunstpädagogin verbindet Erfahrungen aus Freier Kunst, Design und Kunstvermittlung und begleitet die Teilnehmenden bei der Entwicklung ihrer eigenen Ideen.

Lasst uns gemeinsam das erste Street Canvas erschaffen!

Quereinstieg jederzeit möglich