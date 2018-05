× Erweitern Wilhelma Theater

Kurt Weill, der nach den Erfolgen mit Die Dreigroschenoper und Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny vor den nationalsozialistischen Machthabern 1935 in die USA emigrierte, entwickelte seinen Kompositionsstil unter dem Einfluss des amerikanischen Broadwaymusicals zu einer neuen Musiktheaterform.

Die geniale Fusion europäischer und amerikanischer Stilistik, von Oper, Operette, Musical, Jazz und populärer Musik bezeichnete Weill 1946 im Jahre der Komposition dieser american opera als das größte und gewagteste Projekt, das ich bisher unternommen habe.Street Scene spielt in einer Straße des Schmelztiegels New York in einem Wohnhaus, das viele unterschiedliche Existenzen beherbergt. Der Zuschauer nimmt teil an ihren alltäglichen Sorgen und Freuden der Vergleich zu den heute so beliebten Soap Operas und TV-Dauerbrennern wie Lindenstraße liegt auf der Hand.Weill geht hier über die bloße Unterhaltung hinaus, jedoch ohne belehrenden Zeigefinger. Heute ist die Oper aktueller denn je: Koexistenz verschiedener Kulturen und Religionen, soziale Ungerechtigkeit, Intoleranz gegenüber Fremdem, Zukunftsängste und fehlende Perspektiven prägen auch unser (nicht nur städtisches) Leben.Für die Studierenden der HMDK ist dieses Ensemblestück mit über 40 Rollen in vielerlei Hinsicht eine große Herausforderung. Die geforderte psychologische Authentizität, die natürliche Ausdrucksform im Wechsel von gesprochenem und gesungenem Wort zu realisieren ist ein wichtiger Baustein in der szenischen Ausbildung ebenso wie die Beherrschung der verschiedenen musikalischen Stile.Mit dem Regisseur Bernd Mottl und seinem Ausstatter Friedrich Eggert steht den jungen Sängerinnen und Sängern ein erfahrenes Duo zur Seite, das das Stück bereits 2013 in der Niedersächsischen Staatsoper Hannover realisiert hat.

Mit Studierenden der Opernschule der HMDK Stuttgart

Musikalische Leitung: Bernhard Epstein

Regie: Bernd Mottl

Ausstattung: Friedrich Eggert

Orchester: Studierende der Instrumentalklassen der HMDK Stuttgart

Diese Produktion wird unterstützt von der Kurt Weill Foundation for Music, Inc., New York, NY