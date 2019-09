StreetArt mit TASK

Das franz.K gibt Kunst einen Platz im öffentlichen Raum.

Sprühende, grafische und bildende lokale Künstlerinnen und Künstler zeigen Großformatige Kunstwerke in einem viermonatigen Wechsel an der franz.K Hauswand.

Bei dieser Vernissage sehen wir ein Werk von Task.

Stephan"DASK-OS"Fischer und Marco"MAKO"Neumann von TASK sprühten 2008 zusammen ihr erstes gemeinsames Bild. Danach gründeten sie TASK, was im übertragenen Sinne für "TheArtStylerKrew" steht. In den letzten 10 Jahren haben sie sich in vielen Bereichen autodidaktisch weiterentwickelt.

Im Jahr 2016 haben sie sich, mit dem Namen "TASK_Kunst mal anders", als erste Maler und Lackierer im Fachbereich Graffiti bei der Handwerkskammer in Reutlingen eintragen lassen.

Sie stellen sich gerne kreativen Herausforderungen, was dazu geführt hat, dass sie viele verschiedenen gestalterische-Projekte umsetzten konnten.

Angefangen von Kinderzimmerwänden über große Fassaden-Werbegestaltungen bis hin zu freien künstlerischen Projekten.

Sie arbeiten eng mit den Menschen und Auftraggebern und Auftraggeberinnen zusammen, um das Beste für das Gesamtbild herauszuholen.

Dabei gelingt es ihnen immer mehr eigene Stile zu schaffen bzw. in ihre Arbeiten zu integrieren.

Durch die Verbindung von figürlichen/charakteristischen Elementen durch DASK-OS und die schriftliche/konzeptionelle Darstellung von Buchstaben durch MAKO sind viele interessante Gestaltungsarbeiten in unserem Schaffensumfeld entstanden.

Somit befinden sie sich in einem ständigen kreative Prozess.

Wie immer wird es um 14 Uhr einen Sektempfang geben und anschließend besteht die Gelegenheit mit den Künstlern selbst über ihr Werk zu sprechen:

Es sprechen:

- Sarah Petrasch, franz.K: Begrüßung

- TASK Erläuterung zum Werk