Streetdance meets Hollywood

Tanzshow

Die M.A.K. Company, bekannt aus „Free Vivaldi – Four Seasons meet Streetdance“ ist zurück. Mit ihrer neuen Show nehmen sie das Publikum mit auf eine Zeitreise durch Hollywood. Liebeskomödie, Actionfilm, Fantasy oder Western – Die Filmmusiken bekannter Hollywood-Klassiker verschmelzen mit energiegeladenem Streetdance und sanftem, zeitgenössischem Tanz. Die Zuschauer*innen erwartet ein unvergesslicher Abend voller Emotionen.

An diesem Abend feiern sie mit ihrer neuen Show ihre Premiere in der Stadthalle Balingen.

JUNGE BESUCHER: Schüler*innen, Auszubildende, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJler bis 29 Jahre erhalten Karten zum Preis von 8,00 € im Vorverkauf in den Kategorien B, C, D; an der Abendkasse für alle Plätze nach Verfügbarkeit.