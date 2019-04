× Erweitern Stadtverwaltung Bad Mergentheim Street Food Festival

Das Streetfood-Festival verwandelt die Bad Mergentheimer Innenstadt in eine Genussmeile. Streetfood aus vielen Ländern und ausgewähltes Craft Beer lassen keine Wünsche offen.

Food Trucks bereiten frische Speisen vor den Augen der Besucher zu und verkaufen die Gerichte direkt auf die Hand. Pulled Pork, Pastrami, Veggie-Burger und Vegan Food - für jeden Geschmack ist etwas dabei und der Eintritt ist frei.

Streetfood ist eine Spezialität, die typisch für ein bestimmtes Land oder eine Region ist. Vor allem in Asien und Afrika ist Street Food Teil der Kultur. „Und das holen wir jetzt auch zu uns“, sagen die Veranstalter des Festivals in Bad Mergentheim.

Die Gastronomen legen sich für die Besucher so richtig ins Zeug. Kulinarische Gaumenfreuden aus aller Welt lassen einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Direkt vor den Augen der Besucher zubereitet, unkompliziert und auf die Hand verkauft bieten Food-Trucks und Food-Buden allerhand Geschmackserlebnisse für Groß und Klein. „Entdecken Sie die Küchen der Welt, probieren Sie Neues und lassen Sie sich inspirieren von exotischen Gerichten, außergewöhnlichen Traditionen und Getränken in allen möglichen Varianten“, lautet die herzliche Einladung der Köche.

Pulled Pork, Pastrami, Veggie-Burger und Vegan Food - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Köstlichkeiten der Trucks verleiten zum Ausprobieren. Und wer sich gerne Mal ein kühles Bierchen gönnt kommt bei Craft Beer Ständen auf seine Kosten. An den Abenden gibt es musikalische Unterhaltung, denn: Wo gefeiert wird darf Musik nicht fehlen! Am Freitag und am Samstag sorgt ab 19 Uhr ein DJ für Stimmung und Musik.

Öffnungszeiten:

Freitag 16:00 – 23:00 UhrSamstag 13:00 – 23:00 UhrSonntag 11:00 - 19:00 Uhr