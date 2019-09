Streetfood Fiesta Böblingen

Böblingen. Kulinarisch-musikalische Premiere in Böblingen: Von Freitag, 11. bis Sonntag, 13. Oktober verwandelt sich die Innenstadt in eine stimmungsvolle Genuss- und Eventmeile.

Bei der Streetfood Fiesta wird auf dem Böblinger Marktplatz in großem Stil gefeiert und geschlemmt. Der Eintritt zur Streetfood Fiesta ist an allen drei Tagen frei. Imposante Foodtrucks rollen zur Streetfood Fiesta in Böblingen an und bringen Höchstgenüsse mit. Für die Betreiber der Restaurants auf Rädern ist das Bewirten der Besucher nicht nur ein Job – es ist ein Lebensgefühl. Deshalb stehen viele Inhaber immer noch selbst in ihren mobilen Küchen. Vom Burger über Tacos, Burritos bis hin zu Langos und PulledPork und vielen ausgewählten deutschen Gerichten – die Streetfood-Gäste in Böblingen können sich auf viele köstliche und frisch zubereitete Speisen aus der ganzen Welt freuen. Für Vegetarier ist ebenfalls ein reichhaltiges Angebot dabei. Auch die süßen Snacks dürfen nicht fehlen. Ob Cheesecakeam Stiel mit verschiedenen Toppings, Crepes oder Baumstriezel: auch hier wird jede Geschmacksrichtung abgedeckt. Zahlreiche Trucks, Garküchen und Pavillons sowie coole Drinks sorgen drei Tage lang für ein außergewöhnliches Flair in Böblingen.Tolle Live-Musik auf der Marktplatzbühne ist im Programm der Streetfood Fiesta übrigens inklusive. Am Freitag treten Big Balou mit einem Mix aus Rock, Pop und Folk auf. Am Samstag nimmt Joe Vox das Publikum mit auf die Reise durch die Welt von Rock, Pop, Blues und Soul. Am Sonntag ist etwas ganz Besonderes geplant: Bei der Open Stage darf jeder der Lust hat, die Bühne rocken – nötig ist dafür lediglich eine Anmeldung beim Veranstalter unter procity@mail.de.

Die Streetfood Fiesta in Böblingen startet am 11. Oktober um 17 Uhr und hat ihre Pforten bis 22 Uhr geöffnet. Am Samstag geht es von 12 bis 22 Uhr mit der Streetfood Fiesta so wohlduftend weiter, wie es am Freitag aufgehört hat und am Sonntag nochmal von 12 bis 18 Uhr.

Streetfood Fiesta

11. Oktober, 17 bis 22 Uhr

12. Oktober, 12 bis 22 Uhr

13. Oktober, 12 bis 18 Uhr

Marktplatz Böblingen