Vier Tage lang schlemmen und feiern im Herzen Calws.

Die 3. Streetfood Fiesta verwandelt das Untere Ledereck und die Lederstraße von Mittwoch, 29. Mai, bis Samstag, 1. Juni, wieder in eine Genussmeile. Diesmal gibt es mit dem Italienischen Markt an allen Tagen sowie der großen Kneipennacht am 29. Mai ab 21 Uhr noch viel mehr zu erleben.

Schon die erste Fiesta im vergangenen Jahr hatte am Vatertag Tausende wanderlustige Papas – mit ihren Familien – nach Calw gelockt.

15 imposante Foodtrucks rollen zur Streetfood Fiesta in Calw an und bringen Höchstgenüsse mit. Vom Pulled Beef Burger über viele weitere Spezialitäten bis hin zu Baumstriezel – die Besucher in Calw können sich auf viele köstliche und frisch zubereitete Speisen aus der ganzen Welt freuen. Auch die Vegetarier kommen garantiert auf ihre Kosten. Der Italienische Markt mit insgesamt zehn Spezialitäten-Ständen, coole Drinks und ein buntes Rahmenprogramm sorgen zudem für ein außergewöhnliches Flair in der Hessestadt.

Die Streetfood Fiesta startet am Mittwoch, 29. Mai, um 17 Uhr und öffnet ihre Pforten bis 22 Uhr. Doch mit dem Zapfenstreich ist der Abend noch lange nicht zu Ende. Wer möchte, kann bei der Kneipennacht, die bereits um 21 Uhr beginnt, noch viele Stunden bei Livemusik in den Vatertag hineinfeiern. Vom 30. Mai bis 1. Juni geht es bei der Streetfood Fiesta und dem Italienischen Markt täglich von 11 bis 22 Uhr so wohlduftend weiter, wie es am Mittwoch aufgehört hat.