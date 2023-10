Streichquartett Elaia „Briefwechsel“

Das Elaia Quartett besteht aus vier kammermusikbegeisterten jungen Musikerinnen und wurde 2020 gegründet. Seit 2021 werden sie an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin von Prof. Wolfgang Redik unterrichtet.

Innerhalb kürzester Zeit gewann das Quartett gleich mehrere Auszeichnungen, darunter ein Stipendium beim Deutschen Musikwettbewerb im Jahr 2022. Briefwechsel unter Musiker*innen und Komponist*innen stellen eine unerschöpfliche Quelle an Zeitdokumenten dar. Ob Liebesbriefe, Reiseberichte oder Abschiedszeilen – sie geben uns noch heute spannende und oftmals intime Einblicke in das Leben und Denken. So spielten Briefe auch für Leos Janácek eine zentrale Rolle. Sein 2. Streichquartett, Intimate Letters, widmete er der fast 40 Jahre jüngeren Kamila Stösslová. Die Gefühle für die junge Frau schwingen in diesem Werk mit.

Lassen wir uns von den jungen Künstlerinnen in diese authentischen Gefühls- und Gedankenwelten mitnehmen!

Iris Günther, Leonie Flaksman: Violine

Francesca Rivinius: Viola

Karolin Spegg: Violoncello

Programm: