Streichquartett I: Leonkoro Quartett

Mit Jonathan Schwarz (Violine I), Amelie Wallner (Violine II), Mayu Konoe (Viola), Lukas Schwarz (Violoncello).

Gespielt wird Franz Schubert "Streichquartett g-Moll D 173", Leons Janácek "Streichquartett Nr. 1 "Kreutzersonate"". Ludwig Van Beethoven "Sreichquartett Nr. 7 op. 59 Nr. 1 F-Dur".

Einen fulminanten Start legte das 2019 in Berlin gegründete Leonkoro Quartett schon im Sommer 2021 auf der internationalen Bühne hin, als es als jüngste Formation beim renommierten internationalen Streichquartettwettbewerb Premio Paolo Borciani mit dem 2. Preis (bei Nichtvergabe des 1. Preises) und dem begehrten Publikumspreis ausgezeichnet wurde. Neben einem Kammermusikstudium bei Heime Müller an der Musikhochschule Lübeck studiert das Quartett seit 2020 mit großzügiger Unterstützung der Santander Consumer Bank AG bei Günter Pichler (Primarius Alban Berg Quartett) am Kammermusikinstitut der Escuela Superior de Música Reina Sofía Madrid. Außerdem wird das Leonkoro Quartett intensiv von Mitgliedern des Artemis Quartetts an der Universität der Künste Berlin gefördert. Weitere künstlerische Impulse erhielten die vier Musiker:innen von Alfred Brendel, Reinhard Göbel, Rainer Schmidt (Hagen Quartett), Oliver Wille (Kuss Quartett) und Luc-Marie Aguera (Quatuor Ysaÿe).