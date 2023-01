Streichquartett: Kuss Quartett

Mit Jana Kuss (Violine), Oliver Wille (Violine), William Coleman (Viola), Mikayel Hakhnazaryan (Violoncello).

Gespielt werden armenische, georgische und russische Miniaturen. Sowie Werke von Igor Strawinsky, 3 Stücke für Streichquartett (1914) und Concertino für Streichquartett (1920). Peter I. Tschaikowsky, Andante cantabile aus: Streichquartett Nr. 1 D-Dur op. 11 und Ludwig Van Beethoven, Streichquartett Nr. 8 e-Moll op. 59/2 (Rasumowsky Quartett).

Das Markenzeichen des Kuss Quartetts ist die Erarbeitung konzeptueller Programme, die stets einen roten Faden haben, womit sie sowohl dem traditionellen Streichquartett-Publikum als auch neuer Hörerschaft einmalige Erlebnisse bieten. Die Primaria Jana Kuss und Oliver Wille spielen seit über 25 Jahren Seite an Seite – zusammen mit ihren langjährigen Kollegen William Coleman und Mikayel Hakhnazaryan suchen sie mit Neugierde nach der Bestätigung des ewigen "Muss es sein" des Streichquartettspiels.

Zu Beginn der Karriere wurde das Quartett vom Deutschen Musikrat und beim Borciani-Wettbewerb mit ersten Preisen ausgezeichnet, erhielt einen Borletti-Buitoni Award und war "Rising Star" der European Concert Hall Organization. Bei zahlreichen Meisterkursen inspiriert das Kuss Quartett heute die nächste Generation. Zudem sind William Coleman (Mozarteum in Salzburg) und Oliver Wille (in Hannover und Birmingham) Professoren an europäischen Universitäten.