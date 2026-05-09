Das Streichsextett ,,Hexa Femina" hat sich vor einigen Monaten kennengelernt, sofort harmoniert und somit die Grundlage für eine wunderbare musikalische Zusammenarbeit geebnet.

Die sechs Musikerinnen unterschiedlicher Herkunft wie China, Korea, Deutschland, Tschechien, Bulgarien und Spanien bringen verschiedenste Ideen und Einflüsse in die Probenarbeit, wodurch ein sehr belebtes und kreatives Gestalten der Stücke möglich wird mit dem Resultat einer außergewöhnlich detailreichen Interpretation. Yue Hu (Violine 1) und Hyunjoo Lee (Violoncello 2) schließt ihren Master in Kammermusik ab, Merle Marie Schraag (Violine 2), Ekaterina Stoeva(Viola 1) und Lilija Michna (Viola 2) sowie Maria Dolores Gay Fernandez (Violoncello 1) sind Bachelor und Masterstudierende. Als Ensemble widmen Sie sich vorrangig dem Sextett in B-Dur von Johannes Brahms, konzertieren in und rund um Würzburg sowie jüngst am Mozarttag des Mozartfestes in Würzburg, als Solistinnen zeichnen sie sich jeweils als erfolgreiche Gewinnerinnen international dotierter Wettbewerbspreise aus.

Antonín Dvořák: Terzetto in C, Op. 74

I. Introduzione. Allegro ma non troppo

II. Larghetto

III. Scherzo. Vivace (A minor) — Trio. Poco meno mosso

IV. Tema con variazioni. Poco Adagio—Molto

Musikerinnen: Ekaterina Stoeva - Violine | Yue Hu - Violine | Lilija Michna - Viola

Johannes Brahms - Streichsextett Nr. 1 in B-Dur Op. 18

I. Allegro ma non troppo

II. Andante ma moderato

III. Scherzo. Allegro molto

IV. Rondo. Poco allegretto e grazioso

Musikerinnen: Yue Hu - Violine | Merle Schraag - Violine |Ekaterina Stoeva - Viola | Lilija Michna - Viola | Maria Gay Fernández - Cello | Hyunjoo Lee - Cello