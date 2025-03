Streifllichter„ Raum für Geschichen. Nummer 20. 475 Jahre Grosses Haus“

Die Zeit hat sich an den Balken und Bohlen dieses Hauses abgelagert, wie Sand im Flussbett der Rems. Schicht um Schicht hat sie das Gebäude zu dem gemacht, was es heute ist. Museumsleiterin Kristina Kraemer blättert in der Geschichte und erzählt von Gerbern und ,Gastarbeitern", vom Überleben und Aufbauen, vom drohenden Abriss bis zur preiswürdigen Sanierung. Sowohl die ehemaligen Bewohner als auch die schließlich hier wirkenden Museumsleute haben dazu beigetragen, aus einem Haus ein Denkmal zu machen und auf einzigartige Weise Geschichte(n) geschrieben.