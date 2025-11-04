Streifzug Gesellschaftsspiele

5mal mit Edith und Matthias Fohrer

Hornoxn Langenburg Hauptstraße 21, 74595 Langenburg

An 5 Abenden werden wir uns mit Familien- und Kennerspielen sowie kooperativen und Roll’n’Write Spielen beschäftigen. Es sind keinerlei Vorerfahrungen notwendig. 

Bitte bei der vhs anmelden. Falls keine Anmeldungen bei der vhs eingehen, muss der Kurs abgesagt werden.

Dienstags, 19 bis 22 Uhr. 5-mal ab 4. November 2025. 

Brettspielcafé Hornoxn, Langenburg

Anmeldung unter

Ein Streifzug durch die Welt der Gesellschaftsspiele - 5-teilige Reihe

vhs-langenburg@t-online.de

07905 910218

Info

Freizeit & Erholung
