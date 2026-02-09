Streit vermeiden beim Erben - Reden Sie noch miteinander, oder haben Sie schon geerbt?

In der Familie wird das Thema Erben und Vererben häufig nur ungern oder gar nicht angesprochen. Nach dem Tod der Eltern oder eines Elternteils kommt es deshalb häufig zu Unstimmigkeiten oder Streit in der Familie, teilweise sogar zum Auseinanderbrechen des gesamten Familienverbundes. Der Referent erläutert Ihnen, was bei Schenkungen zu Lebzeiten an die Kinder zu beachten ist (Pflichtteilsansprüche etc.). Ferner spricht er wichtige Fragen bei Testamenten an, wie zum Beispiel Formfehler, Ersatzerbenregelungen sowie die Absicherung und Verfügungsfreiheit des längstlebenden Ehegatten. Der Referent, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht Uwe Hartmann, verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet des Erbrechts und berichtet anhand von Beispielen aus seiner Praxis, welches die häufigsten Fehler sind, die zu einem solchen Streit in der Familie führen. Rechtsanwalt Uwe Hartmann steht Ihnen zudem für Ihre Fragen und für eine Diskussion zur Verfügung.