Stressabbau durch Autogenes Training

Raus aus dem Stress - rein in die Entspannung. Inmitten unseres oft hektischen Alltags kann Autogenes Training zum echten Gamechanger werden: Einfach erlernbar, effektiv und jederzeit anwendbar.

Diese bewährte Selbstentspannungsmethode hilft, Stress abzubauen, den Kopf frei zu bekommen, die Konzentration zu steigern und das Immunsystem zu stärken. Gönnen Sie sich eine Auszeit für mehr Gelassenheit, Energie und innere Balance!

Bitte mitbringen: Gymnastikmatte, Decke, bequeme Kleidung, dicke Socken.