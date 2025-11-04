Stressabbau durch Autogenes Training

bis

Limpurghalle Gaildorf Schloßstraße 11, 74405 Gaildorf

Raus aus dem Stress - rein in die Entspannung. Inmitten unseres oft hektischen Alltags kann Autogenes Training zum echten Gamechanger werden: Einfach erlernbar, effektiv und jederzeit anwendbar.

Diese bewährte Selbstentspannungsmethode hilft, Stress abzubauen, den Kopf frei zu bekommen, die Konzentration zu steigern und das Immunsystem zu stärken. Gönnen Sie sich eine Auszeit für mehr Gelassenheit, Energie und innere Balance!

Bitte mitbringen: Gymnastikmatte, Decke, bequeme Kleidung, dicke Socken.

Info

Limpurg Halle Gaildorf
Limpurghalle Gaildorf Schloßstraße 11, 74405 Gaildorf
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Stressabbau durch Autogenes Training - 2025-11-04 18:00:00 Google Yahoo Kalender - Stressabbau durch Autogenes Training - 2025-11-04 18:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Stressabbau durch Autogenes Training - 2025-11-04 18:00:00 Outlook iCalendar - Stressabbau durch Autogenes Training - 2025-11-04 18:00:00 ical

Tags