Stressfrei durch den Schulalltag

Der Wechsel von der Grundschule in die weiterführende Schule stellt für Schülerinnen und Schüler einen wichtigen Moment in ihrer schulischen Laufbahn dar.

Die Wahl der Schulart hat erheblichen Einfluss auf den weiteren Bildungsverlauf. Der Übergang ist aber auch mit unmittelbaren Veränderungen für die Kinder verbunden.

Die Klassengemeinschaft verändert sich, die Kinder lernen neue Mitschüler*innen kennen und erfahren somit eine soziale Neuorientierung, der neue Stundenplan umfasst mehr Schulfächer, was auch einen Mehraufwand an Hausaufgaben und Klassenarbeiten nach sich zieht. Die genannten Veränderungen können bei Schülerinnen und Schülern zu einer Zunahme des empfundenen Stresserlebens führen. Da in den allermeisten Bundesländern und Grundschulen die Aufteilung der Kinder auf unterschiedliche Schularten bereits nach der vierten Klasse erfolgt, müssen sich die Schüler und Schülerinnen in Deutschland somit in relativ jungen Jahren an die neue Situation, einen Umbruch im Schulalltag, anpassen und können darauf mit einem erhöhten Stresslevel reagieren.

In dem Vortrag wird es vor allem um die Rolle der Eltern bei der Begleitung der Kinder gehen. Was können Sie tun um das Wohlbefinden der Kinder beim Übergang auf die weiterführende Schule zu fördern?

Referentin: Silke Hasselbach Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Stellenleitung der Psychologischen Beratungsstelle Bad Mergentheim.