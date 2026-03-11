Stresskompetenz statt Stressresistenz - Stress gestalten statt aushalten

Rosi Vernaci ist Resilienztrainerin (IHK) und Systemischer Coach. Ihr Schwerpunkt liegt auf die Entwicklung von Stresskompetenz.

Seit 2021 begleitet sie als Coach, seit 2024 als Trainerin Menschen und Organisationen dabei, Stress nicht nur zu reduzieren, sondern als Informationsquelle zu nutzen und damit Stresskompetenz, statt Stressresistenz aufzubauen. Anmeldung erforderlich.

Stress gehört zum Alltag und ist eine normale Reaktion auf Herausforderungen. Viele Menschen lernen, Stress auszuhalten, ihn zu umgehen oder einer Stressreaktion durch bestimmte Entspannungstechniken entgegenzuwirken. Das hilft, keine Frage. Aber es beantwortet nicht die eigentliche Frage: „Warum kommt der Stress überhaupt auf, und was hat er mit mir zu tun?" Genau hier setzt Stresskompetenz an: Sie bedeutet nicht nur, den Stresspegel senken zu können, sondern Stresssignale zu deuten und mit ihnen zu arbeiten – Ärger etwa ist kein Anzeichen von Fehlverhalten, sondern eine automatische Antwort des Nervensystems auf überschrittene Grenzen. Genauso wenig

ist Überforderung eine Schwäche, sondern ein Hinweis auf mangelnde Ressourcen. Dieser Abendvortrag gibt einen Einblick in die Neurobiologie des Stresses. Kurze Körperübungen und eine geführte Geschichte machen das Gehörte erfahrbar. Sie erleben, wie Ihr Nervensystem auf Stress

reagiert, welche Rolle dabei Emotionen spielen – und was es bedeutet, diese Signale als Information zu lesen statt als Gegner zu bekämpfen.