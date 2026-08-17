Strickkino

Ab 15 Uhr ist der Saal geöffnet zum Stricken, häkeln und schwätzen. Der Wolleladen „Wald Wolle“ aus der Sindelfinger Altstadt ist mit einer kleinen Auswahl des Sortiments vor Ort. Gespräche über die Aktion und das gemeinsame Hobby sind gewollt und erwünscht.

Um 16 Uhr läuft der Film, bei dem weitergestrickt werden kann - bei gedämpftem Licht.

Nur Fliegen ist schöner

Michel träumt von einem anderen Leben. Wie gerne würde er in einer Propellermaschine durch den Abendhimmel schweben. Doch eines Tages stößt Michel durch Zufall auf das Foto eines Kajaks: Es ist Liebe auf den ersten Blick! Seine Frau Rachelle ahnt, dass diese Leidenschaft ihr gemeinsames Leben komplett auf den Kopf stellen könnte. Und wirklich: Schon bei seinem ersten Ausflug trifft Michel auf das ländliche Lokal der schönen Laetitia. Er taucht ein in eine exotische Welt außerhalb von Raum und Zeit, die geprägt ist von Unbeschwertheit, Kirschen, Sinnlichkeit und eisgekühltem Absinth ...

Frankreich 2015

Regie: Bruno Podalydès

Darsteller: Bruno Podalydès, Agnès Jaoui, Vimala Pons, Sandrine Kiberlain, Denis Podalydès, Noémi Lvovsky, Pierre Arditi

Länge: 105 Minuten