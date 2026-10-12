String Sensation Guitar Duo - Brasilianische Musik & europäische Wurzeln

Brasilianische Musik & europäische Wurzeln.

String Sensation Guitar DuoDie beiden Gitarristen Jürgen Ohnemus und Jona Steinmeyer haben sich in kurzer Zeit vom Geheimtipp zu Publikumslieblingen entwickelt und begeistern die Zuhörer durch ihr höchst virtuoses und emotionales Spiel. In diesem Konzert laden sie zu einer musikalischen Reise ein, in der sich der unerhörte Reichtum der brasilianischen Musik offenbart, in der aber auch exotische Klänge von europäischen Komponisten wie Debussy, Ravel und Albeniz ihren Platz haben.