Jubiläumskonzert des Jungen Kammerorchesters Tauber-Franken: Harfenistin Charlotte Bommas trifft auf Werke von Debussy, Hensel und Mahler – ein Abend voller Spielfreude & musikalischer Leichtigkeit. Eintritt frei, Spenden für das JKO erbeten.

„Strings meet Harp“ bietet einen besonderen Einblick in die Harfe als Soloinstrument innerhalb eines Kammerorchesters und eröffnet damit eine selten erlebte Klangwelt. Die junge Harfenistin Charlotte Bommas entfaltet ihre virtuosen Klangfarben zwischen Debussys impressionistischer Leichtigkeit, Hensels romantischer Eleganz und modernen, expressiven Passagen, die ihre technische Brillanz eindrucksvoll zeigen. Begleitet vom Jungen Kammerorchester Tauber-Franken (JKO) spannt das Programm weitläufige emotionale Bögen: vom filigranen Adagietto aus Mahlers 5. Sinfonie über Hensels harmonisch reiches Streichquartett bis hin zu Karłowicz‘ lyrischer Serenade für Streicher.

Die Kombination aus Solistin und Ensemble erlaubt es, feinste Nuancen, dynamische Kontraste und stilistische Vielfalt sichtbar und hörbar zu machen. Das Konzert vereint klassische Präzision mit jugendlicher Spielfreude, interpretatorischer Tiefe und einer frischen, lebendigen Energie, die das Publikum auf eine musikalische Reise durch unterschiedliche Epochen und Klangfarben mitnimmt. „Strings meet Harp“ ist damit nicht nur ein Jubiläumskonzert, sondern auch ein einzigartiges Erlebnis für Liebhaber klassischer Musik und junge Musiker gleichermaßen.