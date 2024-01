Die Klohns der Kolpingsfamilie Walldürn treiben mit Musik und viel Lärm ihre Strohbären durch die Walldürner Straßen, um "Schwarzen Hawwer" zu sammeln.

Der traditionelle Marsch führt durch Schmalgasse, Sandgasse in die Hauptstraße. Nach einem Besuch des Geriatriezentrums geht es weiter in Sparkasse und Volksbank. Abschluss am Plan.