"Der Wind hat mir kein Lied erzählt" ist eine Hommage an Travestieshows vergangener Tage, wie man sie heute nur noch auf Betriebsfeiern oder kleineren Theatern in Bahnhofsnähe erleben kann. Ein „wilder Mix aus Zoten, übertriebenem Glamour und schrillen Habitus, hinter dem sich doch nur die Sehnsucht nach Liebe und Zärtlichkeit verbirgt“, so der „Bonner Generalanzeiger“ zur UA am Schauspielhaus Bonn 2018.

Die beiden Ladies Irma Jung und Dagmar Dangereux alias Johannes Brüssau und Daniel Breitfelder berauschen sich an deftigen Zoten, an Fummel und Glitter, an der Verhunzung musikalischer Klassiker und machen auch vor dem Kitsch nicht halt, um in einer Zeit der kalten Herzen daran zu erinnern:

Wir werden alle nackt geboren – der Rest ist Travestie.

Daniel Breitfelder, mittlerweile in Rothenburg bekannt durch „Kunst“ und „Der Kredit“ zeigt sich am 26./27. August von einer ganz anderen Seite.

Verpassen Sie diese Verwandlung nicht und sichern Sie sich rechtzeitig eine der limitierten Karten.