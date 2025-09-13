Nicht nur Freunde zeitgenössischer experimenteller Musik werden in der vierten Ausgabe der Konzertreihe StromWandlungSchall einzigartige Momente erleben.

Seit nunmehr vier Jahren bietet die vom Kunstverein getragene Veranstaltung dem breiten Publikum einen lebendigen Einblick in die Produktionen zeitgenössischer elektronischer und experimenteller Musik.

Mit diesem Anspruch hat sich StromWandlungSchall, kurz SWS über die Jahre hinweg zu einem Veranstaltungsformat entwickelt, das auch im bundesweiten Umfeld Aufmerksamkeit erreicht. Künstler*innen aus Hamburg, Freiburg, Wuppertal, Köln und Wien werden auf unterschiedlichstem Instrumentarium ihre Kompositionen und Improvisationen aufführen und das Alte Schlachthaus für eine Nacht in eine einzigartige Atmosphäre tauchen.