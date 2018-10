Strotmanns Familientag „Magie Hautnah III“ – Jenseits des Fassbaren

HAUTNAH III -JENSEITS DES FASSBAREN- Eine irrwitzig, magische Reise durch Raum und Zeit. Die Dimensionen von Raum und Zeit werden in Frage gestellt. So befinden sich plötzlich ausgeliehene Gegenstände an verschiedenen Stellen im Raum - gleichzeitig !?

Zuschauer zaubern selbst, unmögliche Vorhersagen werden getroffen und stumme Darbietungen treiben einem die Freudentränen in die Augen. Strotmann geht auf seine Vorbilder wie Albert Einstein, Sherlock Holmes, Harry Houdini und seine Oma ein. So spielt er blind Karten, präsentiert ein Ermittlungsspiel und kombiniert sein sehr humorvolles Bauchreden mit einer Fesselnummer. Als Abschluss wird es dann noch ein bisschen emotionaler und gezeichnete Zuschauer-Erinnerungsbilder erscheinen an unmöglichen Orten, wie z.B. eingefroren in einem Eisblock.

Showdauer: ca. 100 Minuten + ca. 25 Minuten Pause

Regie: Stefan Kraft

Mit der ganzen Familie preiswert ins STROTMANNS.

Altersempfehlung ab 8 Jahren

Das sagen Zuschauer:

"Hautnah 1 und Hautnah 2 wahren schon der Wahnsinn. Wie ich sehe, geht die Reise immer weiter. Ich hätte nie gedacht, dass dies möglich ist." (Alexander W.)

"Strotmann entwickelt sich immer wieder neu. Toll!" (Kai K.)

"Einen vielseitigeren Magier habe ich noch nie gesehen." (Peter M.)