STROTMANNS Familientag - Ein magisches Erlebnis für Groß und Klein

Die faszinierenden HAUTNAH-Shows von und mit Thorsten Strotmann sind unvergessliche Erlebnisse für die ganze Familie – und sorgen bei Kindern, Eltern und Großeltern gleichermaßen für leuchtende Augen.

STROTMANNS Familientag findet in der Regel an den Wochenenden um 15 Uhr statt. Dabei werden die Shows HAUTNAH II, III. IV und V im Wechsel gespielt.

Die Shows an unseren Familientagen sind die gleichen, die auch bei den Abendvorstellungen gezeigt werden, lediglich mit familienfreundlicheren Preisen und Uhrzeiten.

Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Kinder ab 7 Jahren.

Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre erhalten in der 1. Kategorie 20 Euro Ermäßigung pro Ticket. In der Premiumkategorie gibt es keine Kinderermäßigung. Allerdings sind die Preise in allen Kategorien auch für Erwachsene vergünstigt.

Premiumkategorie: 89 statt 109 Euro

1. Kategorie: 79 statt 99 Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre 59 Euro