Strotmanns Monday „Magie Hautnah II“ - Surreale Welten

Der "STROTMANNS Monday" ist ein Sonderangebot. Hier kosten alle Plätze nur 60 Euro, inklusive aller Gebühren (außer Versand). HAUTNAH II -SURREALE WELTEN- Eine Show, bei der das Unmögliche zur Normalität wird.

Thorsten Strotmann präsentiert in "HAUTNAH 2" die Kunst des Gedankenlesens, verkettet ausgeliehene Eheringe und zaubert sogar mit echten Fischen. Genießen und wundern Sie sich wenn zudem ein geborgter Fingerring in einem Kokon aus einer Melone, einer Zitrone, einem Ei und einer Walnuss wieder erscheint. Selbst der imposante Kronleuchter des STROTMANNS ist in die „HAUTNAH 2“ Show integriert und setzt dem ganzen Spektakel die Krone auf. Stets mit einem Schalk im Nacken – verschmitzt, witzig und eben mit dem typischen Strotmann-Entertainment.

Showdauer:

ca. 100 Minuten + ca. 25 Minuten Pause

Das sagen begeisterte Zuschauer:

"Wahnsinn, ich glaube jetzt wirklich an Zauberei." (Holger P.)

"Das ist die beste Zauberkunst die ich je gesehen habe. Toll!" (Andreas O.)

"Zuerst wollte ich nicht mit - zum Glück war ich dabei. Ich hätte nie gedacht, dass Zauberei so faszinierend und unterhaltsam sein kann." (Markus M.)