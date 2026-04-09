Strukturreicher Mischwald – Ein Gewinn fürs Ökosystem

Unsere Wälder sind überwiegend unter menschlichem Einfluss entstanden, aber sie zählen trotzdem, oder gerade deshalb, als artenreichster Lebensraum hierzulande. Warum die vielen strukturreichen Mischwälder ein Gewinn für unser Ökosystem sind, erfahren Sie bei dieser Führung durch den Schlater Wald. Freuen Sie sich auf eine spannende Exkursion, bei der genügend Zeit bleibt Ihre Fragen rund um den Wald direkt an Förster Christoph Reich zu stellen.